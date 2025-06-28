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24 Канал Новости Украины Дожди, сильные шквалы и до 29 градусов тепла: прогноз погоды на 29 июня
28 июня, 16:25
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Дожди, сильные шквалы и до 29 градусов тепла: прогноз погоды на 29 июня

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 29 июня, будет облачной с прояснениями. На территории части областей пройдут дожди.

В то же время местами прогнозируют шквалы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в западных областях и на Левобережье прогнозируют небольшие кратковременные дожди, одновременно в Сумской и Полтавской областях ночью ожидаются умеренные осадки. На территории других областей дождей не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Ночью ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а также днем в Украине, кроме востока, возможны сильные порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Согласно обнародованной информации, температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла. В то же время на Закарпатье, по словам синоптиков, в течение воскресенья будет до 29 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +24...+26;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +22...+24.


Прогноз погоды в Украине на 29 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра

К слову, ранее синоптики предупреждали о ветре для Киевской области из-за которого возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также ограничения для транспорта.