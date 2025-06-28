Дожди, сильные шквалы и до 29 градусов тепла: прогноз погоды на 29 июня

Погода в Украине в воскресенье, 29 июня, будет облачной с прояснениями. На территории части областей пройдут дожди.

В то же время местами прогнозируют шквалы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Где будут дожди и грозы, а в каких областях – жара: погода на последние выходные июня

Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в западных областях и на Левобережье прогнозируют небольшие кратковременные дожди, одновременно в Сумской и Полтавской областях ночью ожидаются умеренные осадки. На территории других областей дождей не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Ночью ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а также днем в Украине, кроме востока, возможны сильные порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Согласно обнародованной информации, температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла. В то же время на Закарпатье, по словам синоптиков, в течение воскресенья будет до 29 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах

Киев +23...+25;

Ужгород +26...+28;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +25...+27;

Николаев +25...+27;

Херсон +25...+27;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +21...+23;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +23...+25;

Донецк +21...+23;

Луганск +22...+24;

Харьков +22...+24.



Прогноз погоды в Украине на 29 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра

К слову, ранее синоптики предупреждали о ветре для Киевской области из-за которого возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также ограничения для транспорта.