Дожди с грозами продолжаются: прогноз погоды на 29 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 29 июня, снова будет дождливой. Почти по всей территории страны синоптики прогнозируют осадки, однако температура воздуха будет почти идеальной и комфортной.
Июньские дожди с грозами продолжают накрывать Украину. Практически в каждом уголке страны будет облачно с прояснениями, только на Юге синоптики обещают более солнечную погоду.
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Дожди не прекращаются
Хотя будет дождь снова почти на всей территории страны, однако осадки будут не столь обильными. По прогнозам, Украину накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Правда, в южных областях осадков ожидается меньше, а в Одесской области - и без дождя.
Вместе с тем температура воздуха будет почти идеальной – столбики термометров не поднимутся выше +25 градусов. В общем, на Западе да в Центре ожидается от +20 до +23 градусов тепла. Немного прохладнее будет на Севера, где днем температура воздуха опустится до +18…+21 градусов. На Востоке ситуация будет похожа – там столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов. Жарче будет 29 июня на Юг, где температура воздуха будет от +21 до +25 градусов.
Успокоится кое-что и ветер – порывов 29 июня не прогнозируют. По всей территории страны он будет западным от 7 до 12 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +19...+21;
- Ужгород – +22...+24;
- Львов – +20...+22;
- Ивано-Франковск – +20...+22;
- Тернополь – +19...+21;
- Черновцы – +20...+22;
- Хмельницкий – +19...+21;
- Луцк – +20...+22;
- Ровно – +20…+22;
- Житомир – +20...+22;
- Винница – +20...+22;
- Одесса – +23...+25;
- Николаев – +21...+23;
- Херсон – +21...+23;
- Симферополь – +21...+23;
- Кропивницкий – +21...+23;
- Черкассы – +19…+21;
- Чернигов – +19...+21;
- Суммы – +18…+20;
- Полтава – +21...+23;
- Днепр – +21...+23;
- Запорожье – +20...+22;
- Донецк – +19...+21;
- Луганск – +19...+21;
- Харьков – +20…+22.