Осенняя жара не отступает: какой будет погода в Украине 29 сентября

В пятницу погода будет еще теплее, чем днем раньше. Поэтому во многих областях предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

Ветер преимущественно будет восточный, 5 – 10 метров в секунду. День предполагает быть теплым и солнечным.

Смотрите также Октябрь начнется дождем: в каких областях будет лить

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября

В пятницу в Украине осадков не ожидается, однако иногда солнце могут закрывать небольшие облака.

Температура ночью по Украине в среднем будет +7...+12 градусов, а днем +22...+27 градусов. В южной части будет еще теплее – ночью +13…+18 градусов и днем +24…+29 градусов.

Синоптики предупредили, что с 28 сентября по 1 октября в Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В каких областях высок уровень пожарной опасности / Укргидрометцентр

Какая погода будет в столице

В Киеве тоже возможна небольшая облачность, но без осадков. Температура по области ночью составит +9...+14 градусов тепла, днем +23...+28 градусов.

В Киеве же ночью прогнозируют +10...+12 градусов ночью и +24...+26 днем.

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +25...+27

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +24...+26

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +24...+26

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +24...+26

Винница +25...+27

Одесса +26...+28

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +25...+27

Чернигов +24...+26

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +24...+26

Луганск +23...+25

Харьков +24...+26

До30 сентября в Киевской области - чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Погода в Украине 29 сентября / Укргидрометцентр