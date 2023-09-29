Осенняя жара не отступает: какой будет погода в Украине 29 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу погода будет еще теплее, чем днем раньше. Поэтому во многих областях предупредили о высоком уровне пожарной опасности.
Ветер преимущественно будет восточный, 5 – 10 метров в секунду. День предполагает быть теплым и солнечным.
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Прогноз погоды в Украине на 29 сентября
В пятницу в Украине осадков не ожидается, однако иногда солнце могут закрывать небольшие облака.
Температура ночью по Украине в среднем будет +7...+12 градусов, а днем +22...+27 градусов. В южной части будет еще теплее – ночью +13…+18 градусов и днем +24…+29 градусов.Важно! Синоптики предупредили, что с 28 сентября по 1 октября в Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В каких областях высок уровень пожарной опасности / Укргидрометцентр
Какая погода будет в столице
В Киеве тоже возможна небольшая облачность, но без осадков. Температура по области ночью составит +9...+14 градусов тепла, днем +23...+28 градусов.
В Киеве же ночью прогнозируют +10...+12 градусов ночью и +24...+26 днем.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +24...+26
- Винница +25...+27
- Одесса +26...+28
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +24...+26
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +27...+29
- Донецк +24...+26
- Луганск +23...+25
- Харьков +24...+26