Прогноз погоды на 3 апреля: где могут пройти дожди и грозы
В среду 3 апреля в некоторых регионах страны возможны дожди, местами с грозой. В части Украины все еще будут сильные порывы ветра - там объявили штормовое предупреждение.
В общем синоптики прогнозируют, что в среду будет облачно с прояснениями. В ряде регионов будут небольшие осадки.
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Прогноз погоды в Украине на 3 апреля
Небольшой кратковременный дождь стоит ожидать в западных, северных и Винницкой областях, днем местами и на крайнем востоке страны и в Приазовье. Также днем в этих регионах может пройти гроза. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью местами и в восточных областях порывы 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25 метров в секунду.
Температура ночью будет 5 – 10 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов. В южной части до 20 градусов.
Зато на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью составит 0 – 5 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.
В целом по Украине столбики термометров будут показывать такую температуру:
- Киев – +14...+16
- Ужгород – +15...+17
- Львов – +13...+15...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +12...+14
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Винница – +15...+17
- Одесса – +15...+17
- Николаев – +16...+18
- Херсон – +17...+19
- Симферополь – +16...+18
- Кропивницкий – +16...+18
- Черкассы – +14...+16
- Чернигов – +14...+16
- Сумы – +13...+15
- Полтава – +15...+17
- Днепр – +16...+18
- Запорожье – +17...+24
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +15...+17
Какой будет погода в Киеве
В Киеве и в области тоже объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 3 апреля порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, И уровень опасности.
Возможен небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза.
В столице ночью будет 8 – 10 градусов тепла, днем около 15 градусов. Зато температура по области традиционно несколько ниже – ночью 5 – 10 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов.