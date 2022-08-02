Дожди, грозы, порывы ветра и пожарная опасность: прогноз погоды на 3 августа
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 3 августа, большинство областей Украины накроют грозы и дожди. Стабильную солнечную погоду ожидают только в западных регионах страны.
Так, синоптики прогнозируют, что 3 августа грозы пройдут в большинстве областей. Но, несмотря на непогоду, температура воздуха будет теплой.
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Но днем в восточной части страны в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15-20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве
В Киеве 3 августа без зонтика выходить не стоит – дожди пройдут как днем, так и ночью. Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 16 до 18 градусов, а днем от 23 до 25 градусов.
Погода в регионах
- Ужгород – +28...+30
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +25...+27
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +24...+26
- Винница – +25...+27
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +27...+29
- Симферополь – +26...+28
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы – +23...+25
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +23...+25
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +26...+27
Прогноз погоды на 2 августа. Скриншот с Укргидрометцентр.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко также пишет, что 3 августа в большинстве областей Украины будут дожди, кое-где с грозами и порывистым ветром, а на Западе будет преобладать сухая солнечная погода.
При этом она отметила, что немного меньше дождей будет в южной части – местами они будут локальными.
В северных и центральных областях в среду вероятны порывы ветра до 12 – 14 метров в секунду. Температура воздуха повсеместно предполагается достаточно однородной, что бывает не часто – в течение дня в Украине +24...+29 градусов, в Закарпатье до +29...+31 градуса,
– сказала она.
В Киеве 3 будет в среднем +25 градусов – местами дождь и порывистый северный ветер.
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