Стоит ожидать предновогодний снег: прогноз погоды на 30 декабря

Погода в субботу 30 декабря не порадует новогодними снегопадами – температура днем все еще будет держаться на "плюсовых" значениях. Кроме этого, синоптики не ожидают значительных осадков.

Однако это прекрасное время, чтобы насладиться прогулками на улице. Новогоднее настроение не должно зависеть от изменений погодных условий.

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Какая будет погода в Украине

Погода в Украине 30 декабря будет облачной, но с прояснениями. Облачных осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). Кроме того, днем в северной части местами возможен небольшой дождь. В южной и центральных областях ночью и утром местами прогнозируют туман.

Украинцам следует рассчитывать на юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Он будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах отдельные порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 1 градусов мороза. Днем метеорологи прогнозируют повышение до 4 – 9 градусов тепла, в южной части и Прикарпатье отметка термометра может достигать 7 – 12 градусов.

Какая будет температура в городах

Киев +6...+8

Ужгород +6...+8

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +8...+10

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +8...+10

Луцк +8...+10

Ровно +8...+10

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +6...+8

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +6...+8

Чернигов +6...+8

Сумы +6...+8

Полтава +6...+8

Днепр +6...+8

Запорожье +6...+8

Донецк +5...+7

Луганск +5...+7

Харьков +6...+8

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / Карта Укргидрометцентра.