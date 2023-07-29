Во многих областях будут греметь грозы: прогноз погоды на 30 июля

Погода в Украине в воскресенье, 30 июля, обещает принести кратковременные дожди и грозы. Однако осадки будут лить не повсюду, кое-где на Севере, а также на Востоке и Юге ожидается лишь переменная облачность.

Несмотря на непогоду в некоторых областях, в этот день порывы ветра не будут вырывать зонтики из рук. Их скорость будет достигать максимум 8 метров в секунду, что характеризуется как свежий ветер.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то по сравнению с предыдущим днем местами столбики термометров будут достигать несколько более высоких показателей, в пределах пары градусов. Однако на Юге потепление будет ощутимым.

Также в воскресенье на Юге будет теплее всего. Так, украинцам в течение дня стоит ожидать температуры за окном в пределах от +28 до +32.

Немного прохладнее будет на Востоке. Там кое-где день будет начинаться с +24, а максимально воздух прогреется до +27.

Такой же максимальная температура будет и на Севере. Однако там день местами будет стартовать с более низких показателей на термометрах – с +23.

А вот на украинцев на Западе ожидают не только дожди, но и самая холодная в Украине погода 30 июля. Однако не стоит ожидать серьезного похолодания, синоптики обещают температуру от +23, которая прогреется местами максимум до +26.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +25...+27

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24…+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24…+26

Житомир – +24...+26

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +28...+30

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 30 июля / Карта Укргидрометцентра