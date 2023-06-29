Летние дожди и грозы: какой будет погода в Украине 30 июня

29 июня 2023, 15:06
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Источник:

Укргидрометцентр

В пятницу погода в Украине будет теплой. Однако периодически будет дождь, в некоторых городах прогнозируют кратковременные грозы.

Ветер в Украине будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако на Левобережье местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине

Ночью в восточных, большинстве северных и Полтавской областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Днем в Украине прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью опустится до +12…+17 градусов, на побережье морей до +20 градусов. Днем по стране в среднем будет +20...+25 градусов, в юго-западной части +24...+29 градусов. В Карпатах будет холоднее всего: ночью +6...+11 градусов, а днем +15...+20 градусов.

Прогноз погоды в Киевской области

В столице облачно с прояснениями. Ночью местами выпадет небольшой дождь, днем синоптики прогнозируют умеренный кратковременный дождь, кое-где с грозой. Ночью в Киеве будет +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

Температура в Украине 30 июня

  • Киев – +22...+24;
  • Ужгород – +24...+26;
  • Львов – +23...+25;
  • Ивано-Франковск – +22...+24;
  • Тернополь – +24...+26;
  • Черновцы – +24...+26;
  • Хмельницкий – +23...+25;
  • Луцк – +23...+25;
  • Ровно – +23...+25;
  • Житомир – +22...+24;
  • Винница – +24...+26;
  • Одесса – +26...+28;
  • Николаев – +25...+27;
  • Херсон – +25...+27;
  • Симферополь – +23...+25;
  • Кропивницкий – +24...+26;
  • Черкассы – +23…+25;
  • Чернигов – +21...+23;
  • Суммы – +20…+22;
  • Полтава – +22...+24;
  • Днепр – +23...+25;
  • Запорожье – +24...+26;
  • Донецк – +21...+23;
  • Луганск – +19...+21;
  • Харьков – +20…+22.


Прогноз погоды в Украине 30 июня / Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт