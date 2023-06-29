Летние дожди и грозы: какой будет погода в Украине 30 июня

В пятницу погода в Украине будет теплой. Однако периодически будет дождь, в некоторых городах прогнозируют кратковременные грозы.

Ветер в Украине будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако на Левобережье местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Смотрите также Дожди и грозы усилятся: где в Украине накануне июля будет бурлить ненастье

Какая будет погода в Украине

Ночью в восточных, большинстве северных и Полтавской областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Днем в Украине прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью опустится до +12…+17 градусов, на побережье морей до +20 градусов. Днем по стране в среднем будет +20...+25 градусов, в юго-западной части +24...+29 градусов. В Карпатах будет холоднее всего: ночью +6...+11 градусов, а днем +15...+20 градусов.

Прогноз погоды в Киевской области

В столице облачно с прояснениями. Ночью местами выпадет небольшой дождь, днем синоптики прогнозируют умеренный кратковременный дождь, кое-где с грозой. Ночью в Киеве будет +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

Температура в Украине 30 июня

Киев – +22...+24;

Ужгород – +24...+26;

Львов – +23...+25;

Ивано-Франковск – +22...+24;

Тернополь – +24...+26;

Черновцы – +24...+26;

Хмельницкий – +23...+25;

Луцк – +23...+25;

Ровно – +23...+25;

Житомир – +22...+24;

Винница – +24...+26;

Одесса – +26...+28;

Николаев – +25...+27;

Херсон – +25...+27;

Симферополь – +23...+25;

Кропивницкий – +24...+26;

Черкассы – +23…+25;

Чернигов – +21...+23;

Суммы – +20…+22;

Полтава – +22...+24;

Днепр – +23...+25;

Запорожье – +24...+26;

Донецк – +21...+23;

Луганск – +19...+21;

Харьков – +20…+22.



Прогноз погоды в Украине 30 июня / Укргидрометцентр