По-летнему тепло, местами дожди и грозы: какой будет погода в Украине 30 мая

Во вторник 30 мая в Украине будет теплая погода, хотя яркое солнце будет периодически закрывать облаками. В некоторых областях возможны дожди и грозы.

30 мая ветер на Украине будет северный и северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

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Погода в Украине 30 мая

В восточных, юго-восточных областях и в Крыму периодически будет облачно. Также там прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температура ночью в этих регионах будет колебаться в пределах +13…+18, днем от 18 до 23 градусов тепла.

На остальной территории небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют, лишь в Карпатах и Закарпатье днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна и небольшая гроза. Температура ночью по Украине составляет от +8 до +13 градусов, днем в пределах +22…27 градусов. В Карпатах будет несколько холоднее: ночью +5...+10, днем +15...+20 градусов.

Какая погода днем в областных центрах

Киев – +23...+25

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +23..+25

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +17...+19

Луганск – +18...+20

Харьков – +17...+19



Погода в Украине 30 мая / Укргидрометцентр