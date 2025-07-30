Переменная облачность, в некоторых регионах –дожди: прогноз погоды на 31 июля
В Украине в четверг, 31 июля, ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что лишь в нескольких регионах местами будут кратковременные дожди.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 31 июля?
В северо-восточной части, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами следует ожидать кратковременные дожди, грозы. На остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют.
Ветер преимущественно будет северо-западный, порывы которого будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.
Температура на юге и востоке страны ночью 18 – 23 градуса тепла, днем +27 – +32, на Луганщине сильная жара в районе 35 – 36 градусов тепла; на остальной территории ночью +12 – +17, днем +21 – +26.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +28...+30;
- Луганск +31...+33;
- Харьков +30...+32.