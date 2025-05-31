Опасные грозы, град и ветер будут бушевать в Украине: где уже объявили штормовое предупреждение
- 1 июня в Украине прогнозируются дожди на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных регионах, Одесской и Николаевской областях.
- В некоторых регионах ожидается опасная непогода с грозами, усилением ветра и градом.
Днем 1 июня в Украине снова ожидается непогода. Синоптики прогнозируют, что Закарпатье и Прикарпатье, а также частично центральные регионы, Одесскую и Николаевскую области накроют небольшие кратковременные дожди, местами ожидаются грозы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Где в Украине ожидают дожди с грозами
В Луцке и области в ближайшее время и с сохранением до конца суток 31 мая будут грозы. Синоптики предупредили, что из-за таких погодных явлений объявили І (желтый) уровень опасности.
В Запорожской области и в областном центре грозы прогнозируются в ночь на 1 июня. В регионе также объявлено об опасности из-за вихрей непогоды.
Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждению линий электропередач,
– говорится в сообщении.
В Ровно и Ровненской области опасная непогода начнется 31 мая и продлится в течение суток 1 июня. На этой территории могут быть грозы, а местами ожидается и усиление ветра до 15-20 метров в секунду и град.
Также прогнозируется гроза в Днепре и области уже в ближайший час с сохранением до конца суток.
Во Львовской области в воскресенье, 1 июня, синоптики ожидают грозы, днем местами может выпасть град диаметром 6 – 19 миллиметров.
Напомним, в Украине 1 июня прогнозируют теплую погоду, хотя небо будет облачным с прояснениями. Средняя температура в этот день будет достигать 22-27 градусов тепла.
К слову, по прогнозам синоптиков, в ближайшие 7 – 10 дней погода почти не будет меняться. В это время температурный режим в Украине будет оставаться таким, как сейчас, а дожди будут периодически накрывать территорию государства. Однако выходные будут более теплыми и ясными, чем последующие дни.
На большинстве территории Украины синоптики еще не фиксируют начало метеорологического лета. В начале июня температура будет выше, чем в последние недели, которые удивили украинцев удивительно невесенней, холодной и дождливой погодой. Летом этого года прогнозы показывают теплую погоду, иногда будет настоящая жара, в некоторые дни - дожди и грозы.