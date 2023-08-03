В некоторых регионах возможны дожди и грозы: какой будет погода 4 августа

3 августа 2023, 15:22
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Источник:

Укргидрометцентр

В пятницу погода в Украине будет достаточно жаркой. Во многих регионах температура на столбиках термометров поднимется более чем на 30 градусов.

Приятным бонусом жаркой пятницы будет юго-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

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Какую погоду прогнозируют синоптики

В большинстве западных областей, днем и Житомирской области переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной же территории малооблачно, осадков не прогнозируется.

Температура ночью в среднем составит 15-20 градусов тепла, а на побережье морей вплоть до 22 градусов. Самая голодная ночь будет в Карпатах – там температура опустится до 12 – 17 градусов тепла.

В столице будет жарко

В Киеве осадков не ожидается, ветер преимущественно будет южный – 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью в столице составит 18 – 20 градусов тепла, днем достигнет 31 – 33 градусов.

Погода в Украине 4 августа

  • Киев – +26...+28
  • Ужгород – +30...+32
  • Львов – +26...+28
  • Ивано-Франковск – +29...+31
  • Тернополь – +30...+31
  • Черновцы – +30...+32
  • Хмельницкий – +31...+33
  • Луцк – +26...+28
  • Ровно – +26...+28
  • Житомир – +30...+32
  • Винница – +31...+33
  • Одесса – +28...+30
  • Николаев – +31...+33
  • Херсон – +31...+33
  • Симферополь – +31...+33
  • Кропивницкий – +31...+33
  • Черкассы – +30...+32
  • Чернигов – +30...+32
  • Сумы – +29...+31
  • Полтава – +30...+32
  • Днепр – +31...+33
  • Запорожье – +31...+33
  • Донецк – +29...+31
  • Луганск – +30...+32
  • Харьков – +30...+32


Погода в Украине 4 августа / Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт