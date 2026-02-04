Сплошное стекло: в Украине из-за дождя дороги превращаются в настоящий каток

В Украине снова ледяная непогода. Во многих регионах из-за дождя дороги превратились в настоящий каток.

Машины заносит, а пешеходы массово падают. В сети публикуют кадры непогоды, передает 24 Канал.

Смотрите также Такого не было почти 15 лет: Азовское море ушло под лед более чем на 200 метров

Какие последствия ледяной непогоды в Украине?

В каток превратились дороги, в частности, в Киеве, Львове и Ивано-Франковске.

Ситуация во Львове: смотрите видео

"Коммунальные службы уже работают и подсыпают опасные участки, но риск пока сохраняется. Если видите особенно критическое место – сообщите на горячую линию 1580. Это действительно помогает быстрее отреагировать", – отметил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Состояние покрытия во Львове: смотрите видео

Синоптики предупреждают, что морозы усилятся, и призывают быть особенно внимательными и пешеходам, и водителям. ️

Ситуация на Прикарпатье: смотрите видео