Сплошное стекло: в Украине из-за дождя дороги превращаются в настоящий каток
- Во многих регионах Украины из-за дождя дороги стали скользкими, что повлекло аварии.
- Коммунальные службы работают над устранением опасных участков, но риск остается.
В Украине снова ледяная непогода. Во многих регионах из-за дождя дороги превратились в настоящий каток.
Машины заносит, а пешеходы массово падают. В сети публикуют кадры непогоды, передает 24 Канал.
Какие последствия ледяной непогоды в Украине?
В каток превратились дороги, в частности, в Киеве, Львове и Ивано-Франковске.
Ситуация во Львове: смотрите видео
"Коммунальные службы уже работают и подсыпают опасные участки, но риск пока сохраняется. Если видите особенно критическое место – сообщите на горячую линию 1580. Это действительно помогает быстрее отреагировать", – отметил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
Состояние покрытия во Львове: смотрите видео
Синоптики предупреждают, что морозы усилятся, и призывают быть особенно внимательными и пешеходам, и водителям. ️
Ситуация на Прикарпатье: смотрите видео
Обратите внимание! Ледяной дождь при минусовой температуре воздуха – более опасное явление для дорог, чем снег.
Снег частично деформируется под колесами и может обеспечивать минимальное трение. А вот во время ледяного дождя образуется невидимый ледяной слой, что резко уменьшает коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием.
Противогололедные материалы в таких случаях действуют медленнее, а после обработки дороги может происходить повторное обледенение.
Дороги Прикарпатья "стоят": смотрите видео
Погода в Украине
5 февраля в Украине будет идти снег, а местами мокрый снег с дождем, на дорогах – гололедица. На северо-востоке и востоке страны еще будут удерживаться сильные морозы. Также в этот день прогнозируют сильный ветер.
Именно с 5 февраля морозы начнут ослабевать. Впрочем, как рассказала начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, вскоре страну снова накроет волна морозов. Похолодание придет с 9 – 10 февраля.