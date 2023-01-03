Не по-зимнему плюсовая температура и переменная облачность: прогноз погоды на 4 января

3 января 2023, 14:54
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Источник:

Укргидрометцентр

Начало 2023 удивило нетипичной для января погодой. Аномальное для зимнего периода тепло охватило страны Европы.

Какая будет погода в Украине 4 января и ждать ли возвращения морозов в этот день, рассказывает 24 Канал.

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Какая погода будет в Украине 4 января

Синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха по всей территории страны. Похоже, аномальная жара чуть-чуть отступает, однако столбики термометра не спешат опускаться ниже нуля.

Ночью в Украине обещают 0 – 5° тепла, а днем – 3 – 9°. В то же время, осадки в этот день не стоит ожидать – во дворе будет облачно с прояснениями.

В Киеве 4 января тоже не должно быть холодно. Ночью передают 2 – 4° тепла, а днем – 4 – 6°.

Температура в областных центрах этого дня

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +5...+7
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +4...+6
  • Сумы – +3...+5
  • Полтава – +5...+7
  • Днепр – +5...7
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +6...8
  • Харьков – +5...+7

Прогноз погоды на 4 января / Скриншот из Укргидрометцентра.

Автор: Лілія Траспетрихіна