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24 Канал Новости Украины Сильные порывы ветра, грозы и жара до +28: прогноз погоды на 4 мая
3 мая, 17:10
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Сильные порывы ветра, грозы и жара до +28: прогноз погоды на 4 мая

София Рожик

В Украине в воскресенье, 4 мая, несколько ухудшатся погодные условия. Синоптики дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях почти во всех областях.

Будут дожди и сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 4 мая

В воскресенье прогнозируют переменную облачность.

Кратковременные дожди пройдут в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях. День также может принести грозы.

На остальной территории будет без осадков.

Ветер ожидают юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А днем повсюду, кроме юго-востока, будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Справочно. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Термометры ночью будут показывать 9 – 14 градусов тепла, в юго-восточной части – 4 – 9.

Днем будет 23 – 28 градусов тепла, а на западе страны – 20 – 25.

Погода 4 мая / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +26...+28;
  • Чернигов +25...+27;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +25...+27.