Сильные порывы ветра, грозы и жара до +28: прогноз погоды на 4 мая
В Украине в воскресенье, 4 мая, несколько ухудшатся погодные условия. Синоптики дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях почти во всех областях.
Будут дожди и сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 4 мая
В воскресенье прогнозируют переменную облачность.
Кратковременные дожди пройдут в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях. День также может принести грозы.
На остальной территории будет без осадков.
Ветер ожидают юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А днем повсюду, кроме юго-востока, будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Справочно. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Термометры ночью будут показывать 9 – 14 градусов тепла, в юго-восточной части – 4 – 9.
Днем будет 23 – 28 градусов тепла, а на западе страны – 20 – 25.
Погода 4 мая / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +25...+27;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +25...+27;
- Винница +25...+27;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +25...+27.