В четырех областях Украины предупреждают об ухудшении погоды

В Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Одесской области предупредили об усложнении погодных условий. Особо осторожными нужно быть водителям и жителям прибрежных районов.

Весна сопротивляется зиме – из-за перемещения очередного циклона с юго-запада и активных атмосферных фронтов в ряде областей предупредили об ухудшении погоды. Об этом пишет 24 Канал.

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В Виннице и Хмельницком предупреждают о возможных перебоях в энергосистеме

В Хмельницкой области предупредили 5 и 6 апреля ожидается усложнение погодных условий. 5 апреля будет падать мокрый снег и снег, а 6 апреля будет целый день дождь. Так что на дорогах будет гололедица.

Кроме того, в регионе прогнозируют сильный ветер: 15 – 20 метров в секунду, первого уровня опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, электроснабжения и нарушению движения транспорта.

По Винницкой области и в Виннице тоже ожидают значительные осадки и порывы ветра 15 – 20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Власти также предупредили о том, что такая погода может привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, желтый уровень опасности ожидается в Житомирской области.

В Одесской области опасность надвигается с моря

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Обращаю внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мин, особенно в штормовую погоду,

– сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В случае обнаружения морской мины или подозрительных предметов не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите об этом по номеру 102.