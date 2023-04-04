Весна опирається зимі – через переміщення чергового циклону з південного заходу та активних атмосферних фронтів у низці областях попередили про погіршення погоди. Про це пише 24 Канал.

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У Вінниці та Хмельницькому попереджають про можливі перебої в енергосистемі

У Хмельницькій області попередили, що 5 та 6 квітня очікується ускладнення погодних умов. 5 квітня падатиме мокрий сніг та сніг, а 6 квітня цілий день дощитиме. Тож на дорогах буде ожеледиця.

Крім цього, в регіоні прогнозують сильний вітер: 15 – 20 метрів на секунду, першого рівня небезпеки. Такі погодні умови можуть призвести до порушення роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, електропостачання та порушення руху транспорту.

По Вінницькій області та у місті Вінниця теж очікують значні опади й пориви вітру 15 – 20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий). Влада також попередила про те, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Окрім цього, жовтий рівень небезпеки очікується у Житомирській області.

В Одеській області небезпека насувається з моря

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Звертаю увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив мін, особливо в штормову погоду,

– сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Важливо. У випадку виявлення морської міни або підозрілих предметів не торкайтеся до них. Негайно повідомте про це за номером 102.