Небольшой дождь в Киеве и жара на Востоке: прогноз погоды в Украине на 5 мая

Погода в Украине в пятницу, 5 мая, продолжит быть теплой и сухой. Практически на всей территории Украины не предполагаются осадки.

В пятницу в Украине будет переменная облачность. В северо-восточных областях, на Западе и в Карпатах местами возможен небольшой кратковременный дождь, но на остальной территории без существенных осадков.

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Какая погода будет в Киеве

Самая теплая погода будет на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей Украины, а также на Закарпатье.

Температура в западных и северных областях ночью +4+9, днем +11+16 градусов. На остальной территории ночью +7+12 градусов, днем +17+22 градусов.

На юго-востоке страны столбик термометра достигнет +24 градусов. Кроме того, в пятницу ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве 5 мая увеличится облачность и возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит +14+16 градусов.

Температура в городах Украины

Киев – +6...+16

Ужгород – +6...+20

Львов – +4...+17

Ивано-Франковск – +5...+16

Тернополь – +5...+16

Черновцы – +5...+16

Хмельницкий – +5...+17

Луцк – +3...+15

Ровно – +3...+15

Житомир – +5...+15

Винница – +6...+17

Одесса – +9...+19

Николаев – +8...+21

Херсон – +12...+22

Симферополь – +9...+21

Кропивницкий – +10...+21

Черкассы – +8...+21

Чернигов – +6...+15

Сумы – +6...+15

Полтава – +8...+19

Днепр – +9...+22

Запорожье – +8...+22

Донецк – +9...+23

Луганск – +9...+23

Харьков – +9...+23



Погода по Украине 5 мая / карта Укргидрометцентра