Небольшой дождь в Киеве и жара на Востоке: прогноз погоды в Украине на 5 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 5 мая, продолжит быть теплой и сухой. Практически на всей территории Украины не предполагаются осадки.
В пятницу в Украине будет переменная облачность. В северо-восточных областях, на Западе и в Карпатах местами возможен небольшой кратковременный дождь, но на остальной территории без существенных осадков.
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Какая погода будет в Киеве
Самая теплая погода будет на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей Украины, а также на Закарпатье.
Температура в западных и северных областях ночью +4+9, днем +11+16 градусов. На остальной территории ночью +7+12 градусов, днем +17+22 градусов.
На юго-востоке страны столбик термометра достигнет +24 градусов. Кроме того, в пятницу ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве 5 мая увеличится облачность и возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит +14+16 градусов.
Температура в городах Украины
Киев – +6...+16
Ужгород – +6...+20
Львов – +4...+17
Ивано-Франковск – +5...+16
Тернополь – +5...+16
Черновцы – +5...+16
Хмельницкий – +5...+17
Луцк – +3...+15
Ровно – +3...+15
Житомир – +5...+15
Винница – +6...+17
Одесса – +9...+19
Николаев – +8...+21
Херсон – +12...+22
Симферополь – +9...+21
Кропивницкий – +10...+21
Черкассы – +8...+21
Чернигов – +6...+15
Сумы – +6...+15
Полтава – +8...+19
Днепр – +9...+22
Запорожье – +8...+22
Донецк – +9...+23
Луганск – +9...+23
Харьков – +9...+23