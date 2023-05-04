Протягом п'ятниці в Україні буде мінлива хмарність. У північно-східних областях, на Заході та в Карпатах місцями можливий невеликий короткочасний дощ, але на решті території без істотних опадів.

Дивіться також Україну накриє аномальний холод: коли погіршиться погода

Якою погода буде в Києві

Найтеплішою погода буде на Сході, Півдні та в більшості центральних областей України, а також на Закарпатті.

Температура у західних та північних областях вночі +4+9 градусів, вдень +11+16 градусів. На решті території вночі +7+12 градусів, вдень +17+22 градусів.

На південному сході країни стовпчик термометра сягне +24 градусів. Крім того, в п'ятницю вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

У Києві 5 травня збільшиться хмарність та можливий невеликий дощ. Температура повітря у столиці становитиме +14+16 градусів.

Температура в містах України

Київ – +6...+16

Ужгород – +6...+20

Львів – +4...+17

Івано-Франківськ – +5...+16

Тернопіль – +5...+16

Чернівці – +5...+16

Хмельницький – +5...+17

Луцьк – +3...+15

Рівне – +3...+15

Житомир – +5...+15

Вінниця – +6...+17

Одеса – +9...+19

Миколаїв – +8...+21

Херсон – +12...+22

Сімферополь – +9...+21

Кропивницький – +10...+21

Черкаси – +8...+21

Чернігів – +6...+15

Суми – +6...+15

Полтава – +8...+19

Дніпро – +9...+22

Запоріжжя – +8...+22

Донецьк – +9...+23

Луганськ – +9...+23

Харків – +9...+23



Погода по Україні 5 травня / карта Укргідрометцентру