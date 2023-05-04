Протягом п'ятниці в Україні буде мінлива хмарність. У північно-східних областях, на Заході та в Карпатах місцями можливий невеликий короткочасний дощ, але на решті території без істотних опадів.
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Якою погода буде в Києві
Найтеплішою погода буде на Сході, Півдні та в більшості центральних областей України, а також на Закарпатті.
Температура у західних та північних областях вночі +4+9 градусів, вдень +11+16 градусів. На решті території вночі +7+12 градусів, вдень +17+22 градусів.
На південному сході країни стовпчик термометра сягне +24 градусів. Крім того, в п'ятницю вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
У Києві 5 травня збільшиться хмарність та можливий невеликий дощ. Температура повітря у столиці становитиме +14+16 градусів.
Температура в містах України
Київ – +6...+16
Ужгород – +6...+20
Львів – +4...+17
Івано-Франківськ – +5...+16
Тернопіль – +5...+16
Чернівці – +5...+16
Хмельницький – +5...+17
Луцьк – +3...+15
Рівне – +3...+15
Житомир – +5...+15
Вінниця – +6...+17
Одеса – +9...+19
Миколаїв – +8...+21
Херсон – +12...+22
Сімферополь – +9...+21
Кропивницький – +10...+21
Черкаси – +8...+21
Чернігів – +6...+15
Суми – +6...+15
Полтава – +8...+19
Дніпро – +9...+22
Запоріжжя – +8...+22
Донецьк – +9...+23
Луганськ – +9...+23
Харків – +9...+23
Погода по Україні 5 травня / карта Укргідрометцентру