Порывы ветра и небольшие осадки: прогноз погоды в Украине на 5 марта
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 5 марта, погода в Украине будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают, что местами ожидается небольшой снег.
Несмотря на то, что в календаре уже март, зима не отпускает украинцев. Ночью в западных и северных областях выпадет небольшой снег.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
По прогнозам синоптиков, днем в Карпатском регионе следует ожидать небольшой снег с дождем. На остальной территории обещают день без существенных осадков.
Ветер будет царить западный, 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы ветра 15-18 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 1-6 градусов мороза, днем поднимется до 0-5 градусов тепла. В южных областях ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем – 5-10 градусов тепла.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась своим прогнозом на воскресенье 5 марта. По ее словам, в этот день следует ожидать небольшие осадки вместе с холодным атмосферным фронтом. Однако это будет только утром.
Днем в Украине сильных осадков не ожидается. А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится – днем всего 1-4 градуса тепла, в Крыму – до 6-8 градусов тепла.
Погода в городах Украины
- Киев – +1...+3
- Ужгород – +3...+5
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – +1...+3
- Ровно – 0...+2
- Житомир – +2...+4
- Винница – +3...+5
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +2...+4
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – +0...+2
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +3...+5