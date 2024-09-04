В каких регионах ждать грозы: прогноз погоды в Украине на 5 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине, в четверг, 5 сентября будет теплой. Вместе с тем синоптики прогнозируют переменную облачность.
Кое-где будет дождь, однако в большинстве областей осадков не прогнозируют.
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Какой будет погода в регионах Украины
В Центре, на Юге и в Крыму прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Осадков не будет на остальных территориях.
Ветер Северо-Восточный и Восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Южной части днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов; в Карпатах ночью 8 – 13 градусов, днем 17 – 22 градуса,
– заявили синоптики.
В Киевской области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет Северо-Восточный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью на Киевщине составит 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов тепла. В Киеве ночью 17 – 19 градусов, днем 26 – 28 градусов тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +26...+28
- Ужгород +26...+28
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +26...+28
- Ровно +26...+28
- Житомир +25...+27
- Винница +26...+28
- Одесса +21...+23
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +25...+27
- Сумы +26...+28
- Полтава +26...+28
- Днепр +26...+28
- Запорожье +26...+28
- Донецк +26...+28
- Луганск +26...+28
- Харьков +26...+28