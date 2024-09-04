В каких регионах ждать грозы: прогноз погоды в Украине на 5 сентября

Погода в Украине, в четверг, 5 сентября будет теплой. Вместе с тем синоптики прогнозируют переменную облачность.

Кое-где будет дождь, однако в большинстве областей осадков не прогнозируют.

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Какой будет погода в регионах Украины

В Центре, на Юге и в Крыму прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Осадков не будет на остальных территориях.

Ветер Северо-Восточный и Восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Южной части днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов; в Карпатах ночью 8 – 13 градусов, днем 17 – 22 градуса,

– заявили синоптики.

В Киевской области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет Северо-Восточный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью на Киевщине составит 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов тепла. В Киеве ночью 17 – 19 градусов, днем 26 – 28 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +26...+28

Ужгород +26...+28

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +25...+27

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +25...+27

Луцк +26...+28

Ровно +26...+28

Житомир +25...+27

Винница +26...+28

Одесса +21...+23

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +25...+27

Чернигов +25...+27

Сумы +26...+28

Полтава +26...+28

Днепр +26...+28

Запорожье +26...+28

Донецк +26...+28

Луганск +26...+28

Харьков +26...+28



Прогноз погоды на 5 сентября / Укргидрометцентр