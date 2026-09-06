Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют на ближайшие дни?

В воскресенье, 6 сентября, в Украине пройдут дожди. Днем в южных областях местами возможны грозы. Также ожидается усиление ветра: он будет преимущественно северо-западным, 7–12 метров в секунду, а днем почти по всей стране, кроме северо-востока, возможны порывы до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +8...+15 градусов, а днем – +17...+24. На юге и юго-востоке будет теплее. Ночью прогнозируют +14...+19, днем +22...+27 градусов.

В понедельник, 7 сентября, осадков в Украине в основном не ожидается. Лишь в восточных областях местами возможен небольшой дождь. 8 сентября также будет без осадков. В эти дни ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью будет в пределах +8...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+24.

Напомним, в ближайшие дни в Украине по-прежнему будет сохраняться нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. В течение сентября грозовая активность будет постепенно ослабевать, поскольку воздух будет прогреваться меньше, а условия для образования гроз станут менее благоприятными.