Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують найближчими днями?

У неділю, 6 вересня, в Україні пройдуть дощі. Вдень у південних областях місцями можливі грози. Також очікується посилення вітру: він буде переважно північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду, а вдень майже по всій країні, крім північного сходу, можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +8...+15 градусів, а вдень – +17...+24. На півдні та південному сході буде тепліше. Вночі прогнозують +14...+19, вдень +22...+27 градусів.

У понеділок, 7 вересня, опадів в Україні переважно не очікується. Лише у східних областях місцями можливий невеликий дощ. 8 вересня також буде без опадів. У ці дні вітер залишатиметься переважно північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі буде в межах +8...+15 градусів, а вдень повітря прогріється до +17...+24.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні ще зберігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Протягом вересня грозова активність поступово слабшатиме, оскільки повітря прогріватиметься менше і умови для формування гроз ставатимуть менш сприятливими.