В части областей – дожди, а местами грозы: прогноз погоды в Украине на 6 августа
Источник:Укргидрометцентр
В Украине во вторник, 6 августа, будет облачно с прояснениями. В то же время синоптики прогнозируют в нескольких областях кратковременный дождь.
А кое-где также предупреждают о грозах. Однако в некоторых регионах Украины осадков не ожидается.
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Прогноз погоды в Украине на 6 августа
По данным синоптиков, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях кратковременный дождь. Днем местами ожидается гроза.
Ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные, а вот в Карпатах сильные дожди. Специалисты отмечают, что на остальной территории без осадков.
Ветер будет преимущественно северный, его порывы будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Что касается температурных показателей, то ночью ожидается +11 – +16, днем от +22 – +27. На западе страны температура воздуха будет от +18 до +23. А вот в южной части страны ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +20, днем от 25 до 30 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +20...+22
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +22...+24
- Винница +23...+25
- Одесса +25...+27
- Николаев +27...+29
- Херсон +27..+29
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +27...+29
- Донецк +26...+28
- Луганск +25...+27
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 6 августа / Инфографика "Укргидрометцентра"