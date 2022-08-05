Всю Украину накроет жара: прогноз погоды на 6 августа
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в субботу, 6 августа, сохранится жаркая погода. На всей территории Украины будет припекать солнце и практически нигде не ожидаются осадки.
Средняя температура воздуха в дневные часы 6 августа составит +27+32 градуса. Наиболее жарко будет в Закарпатье, где столбик термометра достигнет 34 градусов.
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Локальные дожди, возможно, пройдут в Запорожье и Херсонской области. Однако там также ожидается жара и температура воздуха будет +29+32 градуса.
Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 6 августа в Украине будет преобладать сухая погода. В Киеве в субботу будет жаркая и сухая погода.
Максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов. При более настойчивом солнце может быть и выше,
– написала Наталья Диденко.
Погода в городах
Ужгород – +32..+34
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+21
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир – +28...+30
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +31...+33
Луганск – +31..+33
Харьков – +31...+33
Киев – +29...31.