Будет сильный ветер, а на Западе - снег: прогноз погоды в Украине на 6 декабря
Источник:Укргидрметцентр
Погода во вторник, 6 декабря, будет холодной и пасмурной. На Западе пойдет мокрый снег, а на Востоке – ударят морозы.
Кроме того, предупредили об гололеде в западных областях. Ночью – по всей Украине будут морозы. Однако в некоторых регионах днем – плюсовая температура. К примеру, на Западе до +4.
Кстати, Украину посреди декабря накроет аномальное потепление .
В других областях – переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью будет достигать -6...-11 мороза, в восточных областях - до -14. На Юге – -4...+1, на Севере – -3...-1.
Сильный ветер
Синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что в Украине будет сильный порывистый ветер юго-восточного направления. Поэтому температура воздуха будет ощущаться как бы на несколько градусов ниже реальной. Поэтому советуют одеваться потеплее.
В Киеве также будет день с сухой ветреной погодой. Юго-восточный ветер будет достигать 11-14 метров в секунду. Впрочем, ни дождя, ни снега в столице не ожидают. На дорогах – гололедица.
Погода в городах Украины
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – 0...-1
- Луцк – 0...+2
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -3...-1
- Винница – 0...-2
- Одесса – 0...+2
- Николаев – 0...-2
- Херсон – -3...-1
- Симферополь – 0...+2
- Кропивницкий – -6…-4
- Черкассы – -7…-5
- Чернигов – -3…-1
- Сумы – -4...-1
- Полтава – -3...-1
- Днепр – -3…-1
- Запорожье – -3...-1
- Донецк – -9...-7
- Луганск – -10...-8
- Харьков – -3...-1
- Киев – -3...-1