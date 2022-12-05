Будет сильный ветер, а на Западе - снег: прогноз погоды в Украине на 6 декабря

Погода во вторник, 6 декабря, будет холодной и пасмурной. На Западе пойдет мокрый снег, а на Востоке – ударят морозы.

Кроме того, предупредили об гололеде в западных областях. Ночью – по всей Украине будут морозы. Однако в некоторых регионах днем – плюсовая температура. К примеру, на Западе до +4.

Кстати, Украину посреди декабря накроет аномальное потепление .

В других областях – переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью будет достигать -6...-11 мороза, в восточных областях - до -14. На Юге – -4...+1, на Севере – -3...-1.

Сильный ветер

Синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что в Украине будет сильный порывистый ветер юго-восточного направления. Поэтому температура воздуха будет ощущаться как бы на несколько градусов ниже реальной. Поэтому советуют одеваться потеплее.

В Киеве также будет день с сухой ветреной погодой. Юго-восточный ветер будет достигать 11-14 метров в секунду. Впрочем, ни дождя, ни снега в столице не ожидают. На дорогах – гололедица.

Погода в городах Украины

Ужгород – +5...+7

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – 0...-1

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – -3...-1

Винница – 0...-2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...-2

Херсон – -3...-1

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -6…-4

Черкассы – -7…-5

Чернигов – -3…-1

Сумы – -4...-1

Полтава – -3...-1

Днепр – -3…-1

Запорожье – -3...-1

Донецк – -9...-7

Луганск – -10...-8

Харьков – -3...-1

Киев – -3...-1



Погода в Украине 6 декабря / Карта Укргидрометцентра.