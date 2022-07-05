Возможны ливни, град и шквалы, не обойдется без магнитной бури: прогноз погоды на 6 июля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в среду 6 июля прогнозируют осадки в западных и северных областях. Тем временем на Юге и Востоке светится солнце.
На Западе похолодает. Синоптики прогнозируют +22...+24 градуса. Тем временем, на другой территории Украины температура воздуха прогреется до +29...+34 градусов.
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В Киеве прогнозируют +31...+33 градуса. В украинской столице прогнозируют грозы.
Прогноз синоптикини Диденко
Наталья Диденко сообщила, что в Украину приедет свежая воздушная масса. Из Европы придет атмосферный фронт. Именно поэтому на Западе температура воздуха снизится.
Между тем, на Юге и Востоке останется классическая для лета высокая температура воздуха.
Поскольку контрасты температурные – значительны, поэтому при грозах возможны ливни, град и шквалы. Не пренебрегайте прогнозом. Такое существенное изменение погоды будет сопровождаться еще и скачками атмосферного давления. Также на завтра обещают посетить Землю магнитные бури,
– заявила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на 6 июля.
Ужгород – +24...+26
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +22...+24
Ровно – +23...+25
Житомир – +29...+31
Винница – +31...+33
Одесса – +29...+31
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +31...+33
Сумы – +31...+33
Полтава – +31...+33
Днепр – +32...+34
Запорожье – +31...+33
Донецк – +30...+32
Луганск – +29...+31
Харьков – +30...+32
Киев – +31...+33
Прогноз погоды на 6 июля. Фото Укргидрометцентр.