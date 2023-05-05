Температура снова снижается: какой будет погода в Украине 6 мая

5 мая 2023, 19:17
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Источник:

Укргидрометцентр

В целом в субботу по Украине будет несколько холоднее, чем в пятницу. Однако весенняя погода еще подержится.

Осадков 6 мая не предвидится. Лишь в Карпатах и Закарпатье днем местами прогнозируют кратковременные дожди.

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Какая будет погода в Украине 6 мая

Ветер в Украине будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 1 – 6 градусов тепла, на Волыни, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях 0 – 5 градусов, температура днем 10 – 15 градусов тепла. В Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 7 – 12 градусов, днем 16 – 21.

Прогноз погоды в Киевской области

Осадков в столице и Киевской области быть не должно. В районных центрах температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов. В Киеве же ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 12 – 14 градусов.

  • Киев – +12...+14
  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +14...+16
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +14...+16
  • Хмельницкий – +13...+15
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +11...+13
  • Винница – +14...+16
  • Одесса – +18...+20
  • Николаев – +17...+19
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +18...+20
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +11...+13
  • Сумы – +11...+13
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +14...+16
  • Запорожье – +18...+20
  • Донецк – +17...+19
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +15...+17

Автор: Анастасія Кушпіт