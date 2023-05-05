Температура снова снижается: какой будет погода в Украине 6 мая
Источник:Укргидрометцентр
В целом в субботу по Украине будет несколько холоднее, чем в пятницу. Однако весенняя погода еще подержится.
Осадков 6 мая не предвидится. Лишь в Карпатах и Закарпатье днем местами прогнозируют кратковременные дожди.
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Какая будет погода в Украине 6 мая
Ветер в Украине будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 1 – 6 градусов тепла, на Волыни, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях 0 – 5 градусов, температура днем 10 – 15 градусов тепла. В Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 7 – 12 градусов, днем 16 – 21.
Прогноз погоды в Киевской области
Осадков в столице и Киевской области быть не должно. В районных центрах температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов. В Киеве же ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 12 – 14 градусов.
- Киев – +12...+14
- Ужгород – +18...+20
- Львов – +14...+16
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +14...+16
- Хмельницкий – +13...+15
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +11...+13
- Винница – +14...+16
- Одесса – +18...+20
- Николаев – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Симферополь – +18...+20
- Кропивницкий – +16...+18
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +11...+13
- Сумы – +11...+13
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +14...+16
- Запорожье – +18...+20
- Донецк – +17...+19
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +15...+17