Снеги и гололедица, местами просто облачно: какой будет погода в Украине 7 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 7 декабря, погода не поразит неожиданные изменения. Продолжится предварительная тенденция – местами возможен мокрый или обычный снег, где-то будет дождь, а иногда будет просто облачная погода.
При этом температура не опускается ниже 10 градусов мороза. Кое-где возможно повышение шкалы термометра до 5 градусов выше нуля.
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Какая будет погода в Украине 7 декабря
Синоптики прогнозируют 7 декабря облачную погоду, отчасти с прояснениями. В таких регионах, как Закарпатье и Прикарпатье, прогнозируют снега, днем на Юге, в большинстве центральных и Донецкой областях ожидают снег вместе с дождем. На остальных территориях Украины значительных осадков не прогнозируют.
Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской области местами возможно налипание мокрого снега, в Запорожской и Донецкой областях может возникать гололед. По всей стране вероятно возникновение гололеда. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, местами – с восточного, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура на Севере ночью будет достигать 5 – 10 градусов мороза, днем не будет превышать 1 – 6 градусов ниже нуля. На остальной территории ночью метеорологи прогнозируют 1 – 6 градусов мороза, на крайнем юге отметка термометра будет держаться напротив 0 градусов. Днем украинцы могут рассчитывать на температуру от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части до 5 градусов тепла.
Температура в областных центрах
- Киев – -4...-2;
- Ужгород – -1...+1;
- Львов – 0...-2;
- Ивано-Франковск – 0...-2;
- Тернополь – 0...-2;
- Черновцы – 0...-2;
- Хмельницкий – -3...-1;
- Луцк – -4...-2;
- Ровно – -4...-2;
- Житомир – -4...-2;
- Винница – 0...-2;
- Одесса – +1...+3;
- Николаев – +1...+3;;
- Херсон – +1...+3;
- Симферополь – +4...+6;
- Кропивницкий – 0…+2;
- Черкассы – -1...+1;
- Чернигов – -6...-4;
- Сумы – -5...-3;
- Полтава – 0...-2;
- Днепр – 0…+2;
- Запорожье – 0…+2;
- Донецк – 0...-2;
- Луганск – 0...-2;
- Харьков – 0...-2.
Точный прогноз погоды в Украине 7 декабря 2023 года. / Карта Укргидрометцентра.