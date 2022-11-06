Густые туманы и местами заморозки: прогноз погоды на 7 ноября

7 ноября синоптики обещают в Украине без осадков. Погода будет прохладная и облачная, местами возможны прояснения.

Синоптики прогнозируют, что 7 октября дождевые облака минуют Украину. Лишь кое-где ночью возможны небольшие осадки.

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Подробнее о погоде в областях

На всей территории страны прогнозируют пасмурный день. Периодически случаются прояснения.

Ночью в северных областях, а также в Винницкой и Киевской областях будет небольшой дождь. Однако в других регионах 7 ноября пройдет без осадков.

На Западе и Востоке ночью и утром будет туманно. День обещают холодный, в некоторых областях возможна минусовая температура.

Теплее всего 7 ноября будет в западной части Украины. Холодную погоду прогнозируют в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Температура в Киевской области будет колебаться в пределах +5...+10. В столице ожидают +7...+9 градусов тепла.

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Какая погода будет в городах

Ужгород – +7...+11

Львов – +7...+13

Ивано-Франковск – +7...+15

Тернополь – +8...+13

Черновцы – +9...+15

Хмельницкий – +7...+11

Луцк – +8...+12

Ровно – +7...+12

Житомир – +6...+11

Винница – +6...+11

Одесса – +6...+9

Николаев – +1...+10

Херсон – +4...+12

Симферополь – +2...+10

Кропивницкий – -1...+8

Черкассы – +2...+8

Чернигов – +5...+8

Суммы – 0...+4

Полтава – -2...+5

Днепр – +0...+7

Прогноз погоды на 7 ноября.