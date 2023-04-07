Долгожданное потепление: какой будет погода в Украине 8 апреля

В Украине от 8 апреля наконец-то потеплеет. Однако без зонта лучше не выходить – по всей стране прогнозируют дожди.

Синоптики рассказали, что в субботу ветер в Украине будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Холоднее всего будет в Карпатах и западных областях, однако в каждом регионе температура воздуха значительно вырастет.

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Прогноз погоды на 8 апреля.

8 апреля небольшой снег еще пойдет только в Карпатах. В остальной Украине будут небольшие дожди – в большинстве западных областей и в Одесской области ночью без существенных осадков.

Ночью и утром в западной и Одесской областях местами осядет туман. Днем в южных и центральных областях прогнозируют грозы.

Какая погода будет ожидать киевлян

В столице будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура по области ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем от 10 до 15 градусов. Тем временем в Киеве ночью прогнозируют 4 – 6 градусов тепла, днем 11 – 13 градусов.

Погода в крупнейших городах Украины