Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 8 февраля
По данным синоптиков, 8 февраля в Украине будет преимущественно без осадков, только в Крыму небольшой снег.
На дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать -5...-10, в Крыму снижение ожидают на уровне 0...-5. Днем метеорологи прогнозируют от -4 до +1, на Закарпатье +2...+7. В Карпатах ночью -9...-14, днем 0...-5.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1...-3;
- Ужгород +4...+6;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий 0...-2;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир 0....-2;
- Винница 0....-2;
- Одесса -1...+1;
- Николаев 0...-2;
- Херсон 0...-2;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -3...-1;
- Сумы -3...-1;
- Полтава 0...-2;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк 0...-2;
- Луганск -3...-1;
- Харьков -3...-1.
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / карта Укргидрометцентра