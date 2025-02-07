Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 8 февраля

По данным синоптиков, 8 февраля в Украине будет преимущественно без осадков, только в Крыму небольшой снег.

На дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать -5...-10, в Крыму снижение ожидают на уровне 0...-5. Днем метеорологи прогнозируют от -4 до +1, на Закарпатье +2...+7. В Карпатах ночью -9...-14, днем 0...-5.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -1...-3;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий 0...-2;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир 0....-2;
  • Винница 0....-2;
  • Одесса -1...+1;
  • Николаев 0...-2;
  • Херсон 0...-2;
  • Симферополь -1...+1;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов -3...-1;
  • Сумы -3...-1;
  • Полтава 0...-2;
  • Днепр -1...+1;
  • Запорожье -1...+1;
  • Донецк 0...-2;
  • Луганск -3...-1;
  • Харьков -3...-1.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / карта Укргидрометцентра