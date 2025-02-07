Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 8 лютого

За данними синоптиків, 8 лютого в Україну буде переважно без опадів, лише в Криму невеликий сніг.

На дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме -5...-10, в Криму зниження очікують на рівні 0...-5. Вдень метеорологи прогнозують від -4 до +1, на Закарпатті +2...+7. У Карпатах вночі -9...-14, вдень 0...-5.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1...-3;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львів -1...+1;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль 0...-2;
  • Чернівці -1...+1;
  • Хмельницький 0...-2;
  • Луцьк -1...+1;
  • Рівне -1...+1;
  • Житомир 0...-2;
  • Вінниця 0...-2;
  • Одеса -1...+1;
  • Миколаїв 0...-2;
  • Херсон 0...-2;
  • Сімферополь -1...+1;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів -3...-1;
  • Суми -3...-1;
  • Полтава 0...-2;
  • Дніпро -1...+1;
  • Запоріжжя -1...+1;
  • Донецьк 0...-2;
  • Луганськ -3...-1;
  • Харків -3...-1.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / карта Укргідрометцентру