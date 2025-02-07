Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 8 лютого

За данними синоптиків, 8 лютого в Україну буде переважно без опадів, лише в Криму невеликий сніг.

На дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме -5...-10, в Криму зниження очікують на рівні 0...-5. Вдень метеорологи прогнозують від -4 до +1, на Закарпатті +2...+7. У Карпатах вночі -9...-14, вдень 0...-5.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1...-3;

Ужгород +4...+6;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль 0...-2;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький 0...-2;

Луцьк -1...+1;

Рівне -1...+1;

Житомир 0...-2;

Вінниця 0...-2;

Одеса -1...+1;

Миколаїв 0...-2;

Херсон 0...-2;

Сімферополь -1...+1;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів -3...-1;

Суми -3...-1;

Полтава 0...-2;

Дніпро -1...+1;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк 0...-2;

Луганськ -3...-1;

Харків -3...-1.