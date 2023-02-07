Шуга и мороз: прогноз погоды в Украине на 8 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 8 февраля, погода в Украине будет облачной. Синоптики говорят, что осадков не будет.
Ночью в Карпатском регионе и на юге страны выпадет небольшой снег. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными, ведь на дорогах местами возможна гололедица.
К теме В Украине крепнут морозы: где и какую самую низкую температуру прогнозируют синоптики
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Как отмечают, Украину окутает северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 9-14 градусов мороза, днем – 1-6 градусов мороза. В Карпатах будет морозно: ночью 13-18 градусов, а днем 5-10 градусов мороза.
В южной части страны ночью температура воздуха опустится до 5-10 градусов мороза, а днем прогреется до 2 градусов тепла.
Где ждать опасных гидрологических явлений
Синоптики предупреждают, что 8-11 февраля в верховьях Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) и на участке Галич будут наблюдаться опасные гидрологические явления.
В частности, ожидается интенсивное образование шуги, места установки ледостава. При этом возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды, без негативных последствий.Обратите внимание! Шуга – хрупкие, белесого цвета комья льда, появляющиеся на воде перед ледоставом. Образуются из ледяного сала, а иногда, и из всплывающего донного льда.
Погода в городах Украины
- Киев – -4...-2
- Ужгород – -4...-2
- Львов – -4...-2
- Ивано-Франковск – -4...-2
- Тернополь – -4...-2
- Черновцы – -5...-3
- Хмельницкий – -4...-2
- Луцк – -3...-1
- Ровно – -3...-1
- Житомир – -4...-2
- Винница – -3...-1
- Одесса – +1...+3
- Николаев – 0...+2
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – -1...+1
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -3...-1
- Чернигов – -5...-3
- Суммы – -4...-2
- Полтава – -3...-1
- Днепр – -3…-1
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -4...-2
- Луганск – -5...-3
- Харьков – -4...-2