Тепло и осадки в каждом уголке государства: какой будет погода в Украине 8 марта

В среду в Украине природа будет радовать высокими для начала марта плюсами. Так, ночью ниже всего столбик термометра опустится до -1, а в течение дня в разных областях температура будет колебаться от +6 до +16.

Однако при этом дожди разной интенсивности пройдут всюду. Местами обещают день без существенных осадков, а местами, как в Закарпатской области, будет лить дождь.

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Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

Несмотря на облачную погоду в Украине, 8 марта будет выглядывать солнце. Что касается ветра, то он будет юго-западным, скоростью 7–12 метров в секунду, то есть иногда достаточно сильным.

Температура воздуха же в среду будет разной в разных областях государства. Так, холоднее всего будет на Севере Украины, где синоптики прогнозируют днем от +6 до +10. Однако и Запад далеко не оторвался от этих показателей. Там украинцам следует тоже ожидать от +6 градусов тепла, однако до +12.

На Востоке Украины самой низкой температурой будет +9, которая в течение дня будет подниматься до +14, как в Донецкой области.

Самая теплая погода за окном традиционно обещается в южных областях, где и ночью температура не будет опускаться ниже 0, а днем будет достигать и +16.

Погода в крупнейших городах Украины 8 марта

Киев – +8...+10

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +7...+9

Винница – +11...+13

Одесса – +14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +6...+8

Суммы – +6...+8

Полтава – +9...+11

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +10...+12

Харьков – +9...+11



Прогноз погоды на 8 марта / Данные Укргидрометцентра