Сколько же продлится период без дождя – Диденко не уточнила. Впрочем, она отметила, что это может быть до тех пор, "куда достает синоптический глаз".

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Сколько видит синоптическое око – дождей в Украине не видно. Термин "сухая погода" не будет подходить, потому что туманы и дымки все же будут подбрасывать влагу в воздух, особенно в ночной и утренний. Ну и серого цвета ноябрю тоже прибавят. Но вот чтобы лило или капало – нет,

– объяснила синоптик.

Когда все же возможен дождь

В ближайшее время мелкий дождь возможен только 11 ноября. Ночью будет накрапать в западных областях, днем – на Севере Украины, местами в Центре и Одесской области. На Востоке, Юге и днем на Западе – дождя не будет.

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Здесь важно отметить, что эти осадки будут очень мелкими и непродолжительными. Каких-то ливней украинцам ждать не стоит.

Обратите внимание! Недавно Диденко предупредила, что такая относительно теплая погода будет в Украине уже не долго. С 14 ноября придет первое ощутимое похолодание. В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозировал даже вьюги.