Скільки саме триватиме період без дощу Діденко не уточнила. Втім вона зазначила, що це бути доти, "доки сягає синоптичне око".
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Скільки бачить синоптичне око – дощів в Україні не видно. Термін "суха погода" не підходитиме, бо тумани та серпанки все ж підкидатимуть вологи в повітря, особливо в нічне та ранкове. Ну і сірого кольору листопаду також додадуть. Але ось щоб лило чи капало – ні,
– пояснила синоптикиня.
Коли все ж можливий дощ
Найближчим часом дрібний дощ ймовірний лише 11 листопада. Вночі накрапатиме у західних областях, вдень – на Півночі України, місцями у Центрі та в Одеській області. На Сході, Півдні та вдень на Заході – дощу не буде.
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Тут важливо зауважити, що ці опади будуть дуже дрібними й нетривалими. На якісь зливи українцям чекати не варто.