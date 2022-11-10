Скільки саме триватиме період без дощу Діденко не уточнила. Втім вона зазначила, що це бути доти, "доки сягає синоптичне око".

До теми Жодного натяку на сніг чи мороз: де в Україні обіцяють аномально теплий грудень

Скільки бачить синоптичне око – дощів в Україні не видно. Термін "суха погода" не підходитиме, бо тумани та серпанки все ж підкидатимуть вологи в повітря, особливо в нічне та ранкове. Ну і сірого кольору листопаду також додадуть. Але ось щоб лило чи капало – ні,

– пояснила синоптикиня.

Коли все ж можливий дощ

Найближчим часом дрібний дощ ймовірний лише 11 листопада. Вночі накрапатиме у західних областях, вдень – на Півночі України, місцями у Центрі та в Одеській області. На Сході, Півдні та вдень на Заході – дощу не буде.

Читайте також На чию користь зима: військовий оглядач припустив, якою буде ситуація на фронті

Тут важливо зауважити, що ці опади будуть дуже дрібними й нетривалими. На якісь зливи українцям чекати не варто.

Зверніть увагу! Нещодавно Діденко попередила, що така відносно тепла погода пануватиме в Україні вже не довго. З 14 листопада прийде перше відчутне похолодання. Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував навіть хурделиці.