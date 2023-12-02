Где в декабре могут ударить морозы до -20 градусов

В декабре этого года в Украине будет снежным и морозным. Температура воздуха уйдёт в минусы во многих областях. Обойдёт существенное похолодание только Юг.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в этом декабре следует готовиться к развитию мощного Сибирского антициклона. Он принесет существенное похолодание.

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Его выступления охватят территорию Северной Азии и Восточной Европы. Температура воздуха там существенно снизится. Примерно это начнется уже с 5 – 7 декабря. Средняя дневная температура опустится ночью до -13...-7 градусов и -8...-2 градуса днем. Более того, в некоторых регионах возможно даже похолодание до -20 градусов.

В северных, северо-восточных и северо-западных областях временами морозы могут окрепнуть до -20...-14 °С. Вероятно, что устойчивый период холодной погоды продержится до двадцатых чисел месяца,

– говорится в сообщении.

Тем временем в третьей декаде начнется потепление. В частности, оно может быть настолько мощным, что на Новый год начнется оттепель. Поэтому запасаться зимне-новогодним настроением нужно уже. В частности, для большей атмосферы можно уехать гулять за город или устроить марафон любимых сказочных фильмов.