Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що цього грудня варто готуватися до розвитку потужного Сибірського антициклону. Він принесе суттєве похолодання.

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Його виступи охоплять територію Північної Азії та Східної Європи. Температура повітря там суттєво знизиться. Орієнтовно це почнеться вже з 5 – 7 грудня. Середня денна температура опуститься уночі до -13...-7 градусів та -8...-2 градусів вдень. Ба більше, у деяких регіонах можливе навіть похолодання до -20 градусів.

У північних, північно-східних та північно-західних областях часом морози можуть зміцніти до -20...-14 °С. Ймовірно, що стійкий період холодної погоди протримається до двадцятих чисел місяця,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом у третій декаді почнеться потепління. Зокрема, воно може бути настільки потужним, що на Новий рік почнеться відлига. Тому запасатися зимово-новорічним настроєм потрібно вже. Зокрема, для більшої атмосфери можна поїхати гуляти за місто або влаштувати марафон улюблених казкових фільмів.