Туман и гололедица: в каких областях и когда прогнозируют ухудшение погоды
Источник:Укргидрометцентр
В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
О них в Укргидрометцентре предупреждают, в частности, жителей Хмельницкой области, Львовщины и еще ряда регионов.
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Где 29 октября будет ухудшение погоды
Синоптики прогнозируют, что ночью и утром 29 октября в западных, восточных областях и Приазовье будет туман. Видимость – 200 – 500 метров.
Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).
Кроме того, жителей Львовщины предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.
К слову, синоптики прогнозируют существенные изменения в погодных условиях на границе октября и ноября – в Украину придет похолодание из-за развития активной циклонической деятельности на севере Европы.
Следствием таких изменений станет резкое снижение температуры воздуха, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных регионах постепенно сменятся на мокрый снег и снежную крупу,
– написал синоптик Игорь Кибальчич.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 29 октября / Карта Укргидрометцентра