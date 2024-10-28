Туман и гололедица: в каких областях и когда прогнозируют ухудшение погоды

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

О них в Укргидрометцентре предупреждают, в частности, жителей Хмельницкой области, Львовщины и еще ряда регионов.

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Где 29 октября будет ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют, что ночью и утром 29 октября в западных, восточных областях и Приазовье будет туман. Видимость – 200 – 500 метров.

Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Кроме того, жителей Львовщины предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.

К слову, синоптики прогнозируют существенные изменения в погодных условиях на границе октября и ноября – в Украину придет похолодание из-за развития активной циклонической деятельности на севере Европы.

Следствием таких изменений станет резкое снижение температуры воздуха, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных регионах постепенно сменятся на мокрый снег и снежную крупу,

– написал синоптик Игорь Кибальчич.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 29 октября / Карта Укргидрометцентра