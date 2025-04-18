На Запад надвигаются гроза и сильные дожди: Укргидрометцентр предупредил об опасности

С вечера 18 апреля и в течение 19 апреля в ряде западных областей пройдут значительные дожди, местами возможен даже град. Синоптики предупреждают и о сильном ветре.

Так, Укргидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на субботу, 19 апреля, передает 24 Канал.

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Запад накроют дожди

Синоптики говорят, что ночью и днем в западных областях пройдут грозы. Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются значительные дожди.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

К слову, на Львовщине и Франковщине начнутся дожди еще на день раньше.

Так, во Львовской области, в частности во Львове, вечером 18 апреля и утром 19 апреля будут грозы. По югу территории – значительные дожди.

Также до конца дня 18 апреля, и в течение ночи 19 апреля по городу Ивано-Франковску и области будут наблюдаться грозы и усиление скорости ветра до 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, местами выпадет град (6 – 19 миллиметров).