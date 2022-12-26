Не зимняя температура и дожди: прогноз погоды в Украине на 27 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 27 декабря, будет преимущественно теплой, а почти над всем государством будут лить дожди. Без осадков не останется ни одна из областей.
Новый год уже скоро, осталось меньше недели, а за окном ну совсем не картинка из рождественского кино. Так, 27 декабря, как и до конца 2022 года, над Украиной будет господствовать достаточно теплая погода.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Так, будет снежить во вторник лишь в нескольких областях государства. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там будет идти мокрый снег, однако температура не опустится отметки ниже нуля.
В других областях синоптики прогнозируют дожди, а также пасмурную погоду над всей Украиной. В целом, температура в Украине будет колебаться от -2 градусов ночью до + 9 днем.
Погода в городах Украины на 27 декабря
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +7...+9
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +7...+9
Николаев – +6...+8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Суммы – +4...+6
Полтава – +2...+4
Днепр – +5...+7
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +3...+5