Не зимняя температура и дожди: прогноз погоды в Украине на 27 декабря

Погода в Украине во вторник, 27 декабря, будет преимущественно теплой, а почти над всем государством будут лить дожди. Без осадков не останется ни одна из областей.

Новый год уже скоро, осталось меньше недели, а за окном ну совсем не картинка из рождественского кино. Так, 27 декабря, как и до конца 2022 года, над Украиной будет господствовать достаточно теплая погода.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Так, будет снежить во вторник лишь в нескольких областях государства. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там будет идти мокрый снег, однако температура не опустится отметки ниже нуля.

В других областях синоптики прогнозируют дожди, а также пасмурную погоду над всей Украиной. В целом, температура в Украине будет колебаться от -2 градусов ночью до + 9 днем.

Погода в городах Украины на 27 декабря

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +7...+9

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Суммы – +4...+6

Полтава – +2...+4

Днепр – +5...+7

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 27 декабря / Карта Укргидрометцентра