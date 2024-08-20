Прохлада заменит жару в Украине: произойдет ли это ко Дню Независимости

В Украину вернулась жара. Украинцам рассказали, когда ожидать снижения температуры.

Жаркая погода пока задержится. Такой прогноз дала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также В каких регионах ожидать наибольшую жару, а где дожди: прогноз погоды на 21 августа

Какой будет погода в ближайшие дни

Наталья Птуха объяснила, что жаркий воздух принесли в Украину потоки с юго-востока.

В ближайшие дни украинцам следует ожидать ночью от +15 до +20 градусов, на побережье морей – до +23, а днем – от +28 до +34.

В южных, центральных, а местами и в северных и восточных областях – сильная жара, то есть +35...+38,

– рассказала синоптик.

Такая температура в большинстве областей будет держаться только до 21 августа, а вот на юго-востоке такие высокие температурные показатели будут фиксироваться в течение всей недели.

Уже 21 – 22 августа в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области станет прохладнее на 5 – 8 градусов. Произойдет смена воздушных потоков, благодаря которой поступит свежий воздух в эти регионы.

Осадков в ближайшие дни практически не будет.

Лишь кое-где в западных областях локальные кратковременные дожди с грозами, а 22 августа они могут задеть север, Винницкую, Черкасскую область. И это летние кратковременные дожди локального характера,

– сообщила Наталья Птуха.

Какую погоду прогнозируют на День Независимости

23 августа по всей Украине будет сухо. День Независимости 24 августа пройдет так же. К тому же в эти дни вернется жара.

23 – 24 августа температура воздуха в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской области ночью будет от +13 до +19. Днем 23 августа – от +22 до +28, а 24 августа еще жарче – от +26 до +31.

На юго-востоке и частично в центральных областях ночью в эти дни ожидают от +18 до +24, днем до +34, а иногда даже до +38 градусов.

Какой будет погода в Киеве на этой неделе

В Киеве и области в течение недели прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Лишь кое-где днем 22 августа пройдут кратковременные дожди и грозы.

20 августа мы ожидаем днем сильную жару +35 градусов, а 22 августа – определенное снижение, +27...+29,

– рассказала Наталья Птуха.

23 августа отметки термометра достигнут +28 днем, а 24 августа – до +30.