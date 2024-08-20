Спекотна погода поки що затримається. Такий прогноз дала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода найближчими днями

Наталія Птуха пояснила, що жарке повітря принесли в Україну потоки з південного сходу.

Найближчими днями українцям слід очікувати вночі від +15 до +20 градусів, на узбережжі морів – до +23, а вдень – від +28 до +34.

У південних, центральних, а місцями й у північних та східних областях – сильна спека, тобто +35…+38,

– розповіла синоптикиня.

Така температура у більшості областей триматиметься лише до 21 серпня, а от на південному сході такі високі температурні показники фіксуватимуться впродовж усього тижня.

Уже 21 – 22 серпня у західних, більшості північних областей та на Вінниччині стане прохолодніше на 5 – 8 градусів. Відбудеться зміна повітряних потоків, завдяки якій надійде свіжіше повітря у ці регіони.

Опадів найближчими днями практично не буде.

Лише подекуди у західних областях локальні короткочасні дощі з грозами, а 22 серпня вони можуть зачепити північ, Вінниччину, Черкащину. Та це літні короткочасні дощі локального характеру,

– повідомила Наталія Птуха.

Яку погоду прогнозують на День Незалежності

23 серпня по всій Україні буде сухо. День Незалежності 24 серпня пройде так само. До того ж у ці дні повернеться спека.

23 – 24 серпня температура повітря у західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині вночі буде від +13 до +19. Вдень 23 серпня – від +22 до +28, а 24 серпня ще спекотніше – від +26 до +31.

На південному сході і частково у центральних областях вночі у ці дні очікують від +18 до +24, вдень до +34, а подекуди навіть до +38 градусів.

Якою буде погода у Києві цього тижня

У Києві та області впродовж тижня прогнозують погоду переважно без опадів. Лише подекуди вдень 22 серпня пройдуть короткочасні дощі та грози.

20 серпня ми очікуємо вдень сильну спеку +35 градусів, а 22 серпня – певне зниження, +27…+29,

– розповіла Наталія Птуха.

23 серпня позначки термометра сягнуть +28 вдень, а 24 серпня – до +30.