В Украину возвращаются значительные снега: когда и где ждать ухудшения погоды

В начале недели в Украине сохраняется устойчивая погода без осадков. Однако ближе к выходным стоит готовиться к обильным снегам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда и где ожидать снегопадов

Так, ближе к выходным из-за активизации южных циклонов над Балканами и Черноморским регионом, погодные условия начнут постепенно меняться. Атмосферное давление существенно снизится, а также пройдут осадки преимущественно в виде снега, в южной части местами с дождем.

Первые осадки ожидают уже в пятницу, 14 февраля. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в дневные часы в западных и северных регионах.

Какой будет погода 14 февраля 2025 года / карта Укргидрометцентра

Снег будет идти и на следующий день. Однако в субботу, 15 февраля, осадки сместятся на другую часть страны. Небольшой мокрый снег, местами с дождем, ожидают в южных, центральных и восточных областях.

Какой будет погода 15 февраля 2025 года / карта Укргидрометцентра

В воскресенье, 16 февраля, умеренные, временами значительные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут в южных, западных областях, днем также местами в центральных регионах.