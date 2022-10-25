Это страшное потепление, – синоптик рассказал, на сколько в Украине выросла температура воздуха

Из-за глобального потепления меняется погода и в Украине. Синоптики уже заметили процессы, которые точно не изменятся в ближайшем будущем.

Речь идет о повышении температуры воздуха. Об этом в интервью 24 каналу рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Как изменилась погода в Украине

Специалисты заметили, что с 80-х годов в Украине в течение января и февраля температура воздуха выросла на 2 – 2,5 градуса.

Это страшное потепление. Эта тенденция идет к росту. Говорить о прекращении потепления и начале каких-либо других процессов, или даже стабилизации, сейчас невозможно,

– объяснил Кульбида.

Метеоролог также прокомментировал возможность исчезновения зимы в Украине. По его словам, это невозможно. Температура воздуха увеличивается, но зима в Украине будет всегда. Просто по сравнению с другими годами снега и мороза будет меньше.

Кстати, больше всего климат изменился на Севере и Западе Украины. Жители восточных областей изменений практически не ощутили.

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