Температура в Украине бьет рекорды: каким будет лето-2023

Погода в Украине с каждым годом становится все теплее. Летом было много жарких дней, а температура воздуха поднималась иногда до +40 градусов. Синоптик рассказал, каким для украинцев будет лето-2023.

Температура воздуха в Украине часто бьет рекорды по самым высоким показателям. Об этом в интервью 24 каналу рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Какая погода в Украине летом

Очень велика вероятность, что следующее лето в Украине будет жарче,

– заявил Кульбида.

По его словам, больше всего климат Украины изменился именно летом и зимой. Температура воздуха в июле и августе, а также январе и феврале выросла больше всего.

Кстати, среди регионов, претерпевших наибольшие изменения в погоде, есть Запад и Север. В то же время, на Юге и Востоке климат Украины изменился не так сильно.

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