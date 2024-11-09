В Украину надвигается непогода: метеорологи спрогнозировали, какие области она затронет
Метеорологи опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Туман затронет большую часть Украины уже в конце текущей недели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Туман в Украине
Метеорологи предупреждают, что на Украину надвигается непогода.
Ночью и утром 10 ноября в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров,
– указывают синоптики.
В соответствующих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.
В каких областях будет туман / фото Укргидрометцентр
Заметим, что по всей территории Украины воскресенье пройдет без осадков. Ночью столбики термометра в большинстве областей будут показывать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. На Юге будет же от 2 до 7 градусов тепла. Днем прогнозируется 3 – 8 градусов тепла, а на Закарпатье и в южной части – 7 – 12 градусов.