Ненастье с грозами и градом: прогноз погоды на 2 августа

Во вторник, 2 августа, в Украине будет преимущественно дождливая погода. Лишь в западных областях обойдется без осадков.

Погода: будет облачно с прояснениями

По прогнозам синоптиков, в этот день по стране, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы. На Юге и Востоке в отдельных районах днем град и шквалы 15-20 метров в секунду.

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Ветер преимущественно северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 13–18°, днем 23–28°, в Закарпатье до 30°.

В Киеве 2 августа пройдет кратковременный дождь (ночью, местами). Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 16–18°, днем 25–27°. Также в столице и области 2 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в городах

Ужгород – +27...+29

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +23...+25

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +24...+26

Днепр – +23...+25

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +27...+29

Харьков – +24...+26

Прогноз погоды на 2 августа / Скриншот Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что 2 августа – Ильи. Этот день напоминает о приближении осени. Водный день обещает быть теплым.

На Илью в Украине будет теплая, но не жаркая погода: в течение дня +24+29 градусов, на Юге разве что где-то подскочит до +30 градусов. А в ближайшую ночь ожидается +14+19, в южной части до +20 градусов,

– написала Наталья Диденко.

Она добавила, что из-за влияния циклона во вторник почти повсюду в Украине будут идти дожди. Лишь в западных областях существенные осадки завтра маловероятны.

В Киеве – местами дождь, гроза. Максимальная температура воздуха ожидается комфортной — около +26 градусов.

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