В части областей 22 июня прогнозируют грозы, град и шквалы

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды в субботу, 22 июня. Непогода накроет несколько областей.

Ухудшение погодных условий ожидается в западных областях. Поэтому синоптики там объявили І уровень опасности.

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На западе ожидают грозы, шквалы и град

Непогода накроет западные области во второй половине дня. Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и граде.

"22 июня во второй половине дня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 17 – 22 метра в секунду, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", – говорится в прогнозе синоптиков.

Синоптики предупреждают западные области о непогоде / Скриншот с источника Укргидрометцентра

В то же время на остальной территории в субботу, 22 июня, будет сохраняться жаркая и солнечная погода. Местами температура воздуха прогреется до более 30 градусов.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду 22 июня / Скриншот с источника Укргидрометцентра